Nouveau gouvernement au Liban après plus de huit mois de tractations

Beyrouth — Le Liban s’est doté jeudi d’un nouveau gouvernement dirigé par le premier ministre sortant Saad Hariri, au terme de plus de huit mois de tractations sur fond de divisions politiques et de craintes d’une crise économique aiguë. Les ministères de l’Intérieur et de l’Énergie ont été confiés à des femmes, une première au Liban. Dans un pays où l’économie est en crise, souffrant notamment des répercussions de la guerre en Syrie voisine, les autorités devront s’atteler à d’importantes réformes économiques. Pays multiconfessionnel, le Liban est régi par un système politique complexe visant à garantir un équilibre fragile entre les différentes communautés religieuses et les grands partis qui les représentent.