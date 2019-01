Yémen: l’ONU envoie une mission d’observation

Photo: Agence France-Presse

New York — Le Conseil de sécurité a adopté mercredi à l’unanimité une résolution technique confirmant l’établissement au Yémen, pour une durée initiale de six mois, d’une mission d’observation de l’ONU visant à superviser un cessez-le-feu et le retrait de troupes dans la ville portuaire d’Hodeida. Le texte adopté à l’initiative du Royaume-Uni prévoit une mission comprenant 75 observateurs civils. Depuis fin décembre et une précédente résolution de l’ONU, une quinzaine d’observateurs sont déjà à l’oeuvre au Yémen. Ils supervisent un cessez-le-feu en vigueur depuis le 18 décembre à Hodeida, un port crucial pour l’acheminement de l’aide humanitaire à quelque 20 millions de Yéménites.