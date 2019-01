Israël affirme avoir localisé tous les tunnels du Hezbollah libanais

Jérusalem — L’armée israélienne a affirmé dimanche avoir découvert un dernier tunnel creusé par le Hezbollah libanais dans le but, selon elle, de mener des infiltrations sur son sol. « Selon notre évaluation, il n’y a plus d’autre tunnel transfrontalier », a affirmé le porte-parole de l’armée, Jonathan Conricus. L’entrée du dernier tunnel localisé, le sixième connu, se trouve dans le village libanais de Ramyeh, situé à 800 mètres au nord du territoire israélien. S’étendant sur plusieurs dizaines de mètres en Israël et creusé à 55 m sous terre, ce tunnel est le plus profond, « le plus long et le plus complet » de tous ceux découverts par l’armée depuis le lancement le 4 décembre de l’opération « Bouclier du nord », a avancé le porte-parole.