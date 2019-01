L’Iran dénonce une conférence en Pologne

Téhéran — Irritées par l’annonce du secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, selon laquelle la Pologne sera l’hôte d’une conférence internationale sur l’Iran les 13 et 14 février, les autorités iraniennes ont convoqué dimanche le plus haut diplomate polonais au pays et ont annulé un festival du film polonais. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dénoncé sur Twitter le sommet prévu comme étant un « cirque » anti-Iran orchestré par les États-Unis. « Nous allons travailler sur de nombreux enjeux, notamment sur la manière dont nous pourrons faire en sorte que la République islamique d’Iran se comporte davantage comme une nation normale », a déclaré M. Pompeo dimanche lors d’une visite au Qatar dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient.