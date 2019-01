Afghanistan: plusieurs morts dans l’effondrement d’une mine d’or clandestine

Kunduz — Au moins 30 personnes ont été tuées dimanche dans l’effondrement d’une mine d’or clandestine. Les villageois travaillent régulièrement dans le lit de cette rivière du nord-est de l’Afghanistan pour y chercher de l’or. Ils venaient de creuser un puits de 60 mètres de profondeur et ils étaient à l’intérieur lorsque l’ensemble s’est effondré, a déclaré à l’AFP Mohammad Rustam Raghi, gouverneur du district de Kohistan où s’est produit l’accident. « Au moins 30 personnes ont été tuées et 7 blessées », a-t-il ajouté. La cause de l’effondrement n’est pas claire, selon le porte-parole du gouverneur, Nik Mohammad Nazari. La région est riche en ressources minières, dont beaucoup sont exploitées illégalement, notamment par les talibans.