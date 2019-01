Affaire Khashoggi: cinq peines de mort requises

Photo: Virginia Mayo Associated Press

Riyad — Le procureur général saoudien a requis la peine de mort contre cinq des onze suspects, accusés du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, à l’ouverture jeudi de leur procès devant une cour pénale de Riyad. Les onze suspects ont comparu en présence de leurs avocats, selon un communiqué du procureur général publié par l’agence officielle SPA. Les avocats des suspects ont demandé à prendre connaissance des accusations exactes portées contre leurs clients et un délai pour les étudier. Le Tribunal a accédé à leurs demandes, sans fixer de date pour la prochaine audience, selon le communiqué. Le procureur saoudien a indiqué que ses deux demandes auprès des autorités turques pour obtenir des éléments sur cette affaire sont restées sans réponse. Le meurtre de Jamal Khashoggi par des agents saoudiens le 2 octobre au consulat du royaume à Istanbul a eu un retentissement planétaire. Après avoir un temps nié la mort du journaliste, Riyad a fini par expliquer qu’il avait été tué lors d’une « opération hors de contrôle » de l’État, supervisée par deux hauts responsables, qui ont été destitués depuis. Mais Ankara a accusé les « plus hauts niveaux » de l’État saoudien. Des médias turcs et américains, ainsi que la CIA, soupçonnent le prince héritier Mohammed ben Salmane d’avoir lui-même commandité l’opération contre Jamal Khashoggi.