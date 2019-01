Netflix dénoncé pour le retrait de contenu contre Mohammed ben Salmane

New York — L’humoriste et commentateur politique américain Hasan Minhaj a critiqué mercredi la décision de Netflix de retirer de son service en Arabie saoudite un épisode de son émission dans lequel il décriait le prince héritier Mohammed ben Salmane. La plateforme a indiqué avoir retiré l’épisode de l’émission Patriot Act with Hasan Minhaj pour répondre à une « requête légale » des autorités saoudiennes, qui demandaient à Netflix de se conformer à la législation locale sur la cybercriminalité. Dans l’épisode intitulé « Arabie saoudite », l’humoriste, né d’une famille musulmane d’origine indienne, avait estimé que le moment était venu pour les États-Unis de « réévaluer notre relation avec l’Arabie saoudite », à la lumière de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.