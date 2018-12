Syrie: l’Irak libre de mener une attaque contre le groupe EI

Photo: Delil Souleiman Agence France Presse

Damas — Le président syrien, Bachar al-Assad, a autorisé dimanche les forces irakiennes à mener une attaque contre le groupe armé État islamique (EI) sur son territoire sans attendre la permission des autorités à Damas, a annoncé l’agence de presse officielle de l’État, SANA. Cette annonce souligne la relation étroite des deux pays alliés à l’Iran, qui tentent de coordonner leurs attaques contre les extrémistes en vue d’un retrait éventuel des troupes américaines. Le groupe EI contrôlait de larges portions du territoire des deux pays lorsque le groupe avait déclaré son soi-disant califat en 2014. À Téhéran, l’Iran et la Syrie ont signé dimanche une longue entente stratégique et économique alors que la guerre semble s’affaiblir en Syrie. L’Iran et la Russie sont les principaux soutiens du gouvernement Al-Assad depuis que le conflit a éclaté il y a près de huit ans. Les avions de chasse irakiens et leur artillerie ont déjà par le passé attaqué des cibles du groupe EI en Syrie après avoir reçu le feu vert des autorités syriennes.