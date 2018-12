Les Émirats rouvrent leur ambassade à Damas, fermée depuis sept ans

Damas — Les Émirats arabes unis ont rouvert jeudi leur ambassade à Damas, nouveau signe d’un possible réchauffement des relations entre les pays arabes et le pouvoir syrien de Bachar al-Assad. L’initiative survient au moment où les forces progouvernementales syriennes, soutenues par les alliés iranien et russe, contrôlent aujourd’hui près des deux tiers du pays, multipliant les victoires face aux rebelles et aux djihadistes. La Syrie avait été mise au ban du monde arabe dès la fin de 2011, et des pays, notamment du Golfe, avaient rappelé leurs ambassadeurs pour protester contre la répression menée par le pouvoir de Damas contre des manifestations prodémocratie. Jeudi, le drapeau des Émirats arabes unis a été hissé sur le bâtiment de l’ambassade.