Yémen: le chef des observateurs de l’ONU à Hodeïda

Le général Patrick Cammaert, chef des observateurs des Nations unies chargés de consolider le cessez-le-feu à Hodeïda, est arrivé dimanche dans cette ville du Yémen aux mains des rebelles, au lendemain d’une rencontre avec le gouvernement dans le cadre de ses efforts pour convaincre les belligérants de respecter cette trêve fragile. Des combats sporadiques se poursuivent à Hodeïda et sa région malgré l’entrée en vigueur le 18 décembre du cessez-le-feu en vertu d’un accord conclu quelques jours plus tôt en Suède sous l’égide de l’ONU. Six observateurs de l’ONU sont arrivés à Sanaa dès samedi en provenance d’Amman. Le gouvernement et les rebelles s’accusent mutuellement de porter la responsabilité des violations de la trêve.