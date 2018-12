«Effondrement total du système de santé» au Yémen, selon MSF

Le Yémen n’est pas encore en situation de famine, mais fait face à des cas de malnutrition et à « un effondrement total de son système de santé », a assuré mercredi à Paris la chef de mission de Médecins sans frontières (MSF) dans ce pays. Au cours d’une conférence de presse au siège parisien de l’ONG, Caroline Seguin a estimé que « l’effondrement total du système de santé et du système économique » était la cause majeure de la crise humanitaire en cours, « la plus grave de ce début du siècle ». Le 8 décembre, l’ONU avait estimé que « jusqu’à 20 millions de Yéménites [étaient] en situation d’insécurité alimentaire ». « Les cas de malnutrition augmentent, a déclaré Caroline Seguin. Mais dans les vrais cas de famine, on voit des adultes mal nourris, des taux de mortalité qui explosent : ce n’est pas le cas aujourd’hui au Yémen. »