Jérusalem: la Ligue arabe interpelle le Brésil et l’Australie

Le Caire — La Ligue arabe a adopté mardi une résolution appelant le Brésil et l’Australie, favorables à une reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, à « respecter le droit international ». La Ligue dépêchera une délégation pour alerter les responsables brésiliens et australiens sur la nécessité de « respecter les résolutions internationales concernant le statut juridique de la ville de Jérusalem ». Samedi, l’Australie a annoncé qu’elle reconnaissait Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël, tout en précisant que le déménagement de sa mission diplomatique de Tel-Aviv attendrait la conclusion d’un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Pour sa part, le Brésil a annoncé le transfert prochain de son ambassade à Jérusalem, comme l’ont déjà fait les États-Unis.