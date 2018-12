L’Australie reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël

Sydney — L’Australie a annoncé samedi qu’elle reconnaissait Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël, mais a précisé que le déménagement de sa mission diplomatique de Tel-Aviv attendrait la conclusion d’un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le premier ministre australien, Scott Morrison, est devenu ainsi l’un des rares dirigeants à suivre la décision du président américain, Donald Trump. M. Morrison a précisé que des travaux étaient déjà en cours sur le nouveau terrain de l’ambassade. En attendant, l’Australie va établir un bureau chargé de la défense et du commerce dans la partie ouest de la ville sainte, a-t-il ajouté. En outre, le pays ne s’abstiendrait plus désormais à l’ONU sur les résolutions qui, selon lui, « attaquent » Israël, mais s’y opposerait, a dit le chef d’État.