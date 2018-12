Syrie: l’explosion d’une voiture piégée fait au moins neuf morts

Afrine — Au moins neuf personnes ont péri dimanche dans la ville syrienne d’Afrine, dominée par les forces turques et leurs alliés syriens, dans l’explosion d’une voiture piégée dans le centre-ville, selon une ONG. « L’explosion a eu lieu aux abords du marché Al-Hal, près d’une position de combattants pro-turcs, faisant au moins neuf morts : cinq civils et quatre combattants », selon un nouveau bilan fourni à l’AFP par le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, Rami Abdel Rahmane. « Plus de 20 personnes, des civils ou des combattants, ont en outre été blessées, et certaines sont dans un état grave », a-t-il ajouté, disant craindre un « bilan plus lourd ». L’attentat n’a pas été revendiqué dans l’immédiat.