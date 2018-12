Yémen: sitôt décrété, le cessez-le-feu est mis à mal

New York — L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a réclamé vendredi au Conseil de sécurité le déploiement d’observateurs internationaux au plus vite dans la ville portuaire yéménite de Hodeïda, où de premiers affrontements ont été signalés malgré le cessez-le-feu conclu jeudi. Vendredi soir, des habitants ont fait état de tirs intermittents, d’autres de tirs d’artillerie. Selon des diplomates, quelque 30 à 40 observateurs pourraient être déployés à Hodeïda, une ville où vivent environ 600 000 personnes et qui est contrôlée par les rebelles houthis et encerclée par les forces gouvernementales. L’ONU a obtenu jeudi une trêve dans plusieurs régions du Yémen à l’issue de consultations de paix en Suède.