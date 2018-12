Vaste opération d’aide humanitaire en Syrie

Photo: Nazeer Al-Khatib Agence France-Presse

Amman — Les Nations unies ont lancé dimanche une opération visant à acheminer de l’aide humanitaire pour 650 000 Syriens à la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Au total, « 369 camions transportant 11 200 tonnes d’aide humanitaire » ont été mobilisés dans le cadre de cette opération devant durer « quatre semaines », a indiqué le bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU basé à Amman, capitale de la Jordanie. Ces aides « exceptionnelles », distribuées en collaboration avec « six autres agences onusiennes et une ONG », représentent l’équivalent « d’un mois de provisions » pour la population concernée, selon la même source. Outre de la nourriture, les bénéficiaires de ces aides recevront également de « l’eau, des soins médicaux et d’autres services sanitaires », selon l’OCHA.