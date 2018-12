Des Israéliens blessés par balles en Cisjordanie

Jérusalem — Plusieurs Israéliens ont été blessés par balles dimanche dans une attaque près de la colonie d’Ofra, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé l’armée israélienne dans un communiqué. Parmi les victimes, on compte une femme enceinte grièvement blessée, selon une porte-parole d’un hôpital de Jérusalem. « Les tirs ont été effectués à partir d’une voiture palestinienne, en direction de civils qui se trouvaient à une station de bus », a indiqué l’armée. « Des soldats ont tiré en direction de la voiture, qui s’est éloignée, et les forces de sécurité poursuivent le véhicule », a-t-elle ajouté dans le communiqué. Six personnes blessées, dont une femme d’une trentaine d’années grièvement atteinte, ont été évacuées vers des hôpitaux à Jérusalem, selon les services de secours.