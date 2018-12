Vers un retour de la paix au Yémen?

Rimbo — De nouvelles discussions entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis pourraient se tenir en 2019 en vue d’engager un processus de paix. Les premiers, soutenus par l’Arabie saoudite sunnite, et les seconds, appuyés par l’Iran chiite, sont réunis à Rimbo, près de Stockholm, pour des consultations sous l’égide des Nations unies. Les consultations de Rimbo ne sont pas officiellement des pourparlers de paix. Elles doivent permettre aux belligérants de se parler après quatre années d’un conflit qui a fait au moins 10 000 morts et placé jusqu’à 20 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire — la pire crise humanitaire du monde, selon l’ONU. Le ton demeure largement hostile entre les deux camps, du moins publiquement. S’il a été question dimanche d’un échange de prisonniers qui doit être supervisé par le Comité international de la Croix-Rouge, il n’est pas encore question de négocier un cessez-le-feu. Selon un responsable onusien, le sort du port stratégique de Hodeida est la question la plus épineuse à l’ordre du jour. Environ 70 % des importations yéménites transitent par cette ville portuaire de l’ouest du pays. Les forces progouvernementales tentent de reprendre depuis des mois cette ville aux rebelles au prix de combats meurtriers. Toutes les tentatives pour mettre fin à la guerre qui dure depuis quatre ans ont jusqu’ici échoué.