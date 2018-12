Syrie: la coalition élimine un élément clé du groupe EI

Beyrouth — La coalition internationale antidjihadiste en Syrie a annoncé dimanche soir avoir ciblé un responsable clé du groupe armé État islamique (EI) impliqué dans l’exécution du travailleur humanitaire américain Peter Kassig et d’autres prisonniers occidentaux. « Les forces de la coalition ont mené des frappes précises contre un haut placé du groupe EI, Abou al Oumarayn, […] dans le désert » syrien, a dit à l’AFP Sean Ryan, porte-parole américain de la coalition. Peter Kassig, qui avait fondé en 2012 une organisation humanitaire et avait adopté le prénom d’Abdul Rahman après sa conversion à l’islam, était âgé de 26 ans. L’assassinat de cet otage avait été lié par le groupe EI à l’envoi de quelque 3000 soldats et conseillers militaires américains en Irak pour aider l’armée à combattre le groupe djihadiste.