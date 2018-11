Syrie: l’ONU s’inquiète des raids aériens à Idleb

Genève — L’ONU a alerté le monde jeudi sur les raids aériens russes sur Idleb, ultime grand bastion insurgé et djihadiste dans le nord-ouest de la Syrie, jugeant qu’ils risquaient de mettre le feu à une « gigantesque poudrière ». « Nous sommes très inquiets face à l’évolution récente de la situation », a déclaré aux journalistes le chef du groupe de travail de l’ONU sur l’aide humanitaire en Syrie, Jan Egeland, qui quitte ses fonctions à la fin du mois. La province d’Idleb fait l’objet depuis septembre d’une trêve négociée entre Moscou, allié du régime de Damas, et Ankara, parrain traditionnel des rebelles. Mais dimanche, la Russie a mené dans la région d’Idleb des frappes aériennes — les premières en plus de deux mois — contre des positions « terroristes » en représailles à une attaque chimique présumée menée selon Damas à Alep, dans la province voisine, samedi soir.