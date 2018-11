Cinq combattants présumés d’al-Qaïda tués au Yémen

Aden — Cinq combattants présumés du groupe radical al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) ont été tués dans le centre du Yémen dans une frappe de drone, probablement menée par les États-Unis, a annoncé un responsable du gouvernement yéménite. Selon lui, un leader local d’Aqpa connu sous le nom d’al-Dahab figurerait parmi les cinq combattants tués. Aqpa est né de la fusion en 2009 des branches saoudienne et yéménite du réseau djihadiste sunnite. Il a profité de l’affaiblissement du pouvoir central au Yémen pour renforcer son emprise dans le sud et le sud-est du pays. Il organise ponctuellement des attaques contre les rebelles houthis et les forces progouvernementales, mais également à l’étranger, comme celle revendiquée contre Charlie Hebdo, à Paris en 2015.