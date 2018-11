Syrie: deux figures de la révolte abattues

Kafranbel — Deux figures du soulèvement contre le régime syrien en 2011, également critiques des groupes djihadistes, ont été tuées vendredi dans la province d’Idlib, l’ultime grand bastion insurgé du pays, ont rapporté une ONG et une radio locale. Les deux militants, qui travaillaient pour Radio Fresh (que M. Fares avait fondée en 2013), ont été pris pour cible au moment de la prière musulmane hebdomadaire, a précisé l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Ils « étaient célèbres pour leurs positions critiques des violations menées par les insurgés, plus particulièrement les djihadistes », a indiqué à l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. Des assassinats ciblés et des attentats à la bombe secouent régulièrement la province d’Idlib.