L’ONU veut une accalmie au Yémen avant les consultations de paix

Photo: Mohammed Huwais Agence France-Presse

Sanaa — L’émissaire de l’ONU Martin Griffiths a rencontré jeudi le dirigeant rebelle à Sanaa avant d’aller à Hodeida, principal front de la guerre au Yémen, avec l’objectif d’obtenir une véritable accalmie avant les consultations de paix prévues début décembre en Suède. La visite de M. Griffiths vendredi à Hodeida, aux mains des rebelles et en proie à un calme précaire, sera l’occasion d’un « appel à une accalmie en pleines préparations des discussions de paix » en Suède, a déclaré une source de l’ONU. Vitale pour l’acheminement des importations et des aides au Yémen, la cité portuaire illustre à elle seule la complexité de ce conflit qui a fait quelque 10 000 morts depuis près de quatre ans et provoqué la pire crise humanitaire au monde. M. Griffiths est depuis mercredi dans la capitale Sanaa, également contrôlée par les rebelles, pour tenter de trouver une issue politique à cette guerre.