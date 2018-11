Israël: Nétanyahou sauve son gouvernement

Un membre du gouvernement de coalition du premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a annoncé lundi qu’il continuera à l’appuyer, évitant ainsi au pays des élections anticipées dans la foulée de la démission fracassante du ministre de la Défense et d’une nouvelle flambée de violence avec des militants de Gaza.

Le ministre de l’Éducation Naftali Bennett a dit que son parti Foyer juif, une formation sioniste et nationaliste, donnera à M. Nétanyahou une deuxième chance de régler les problèmes de sécurité auxquels est confronté le pays. Il a notamment évoqué les menaces en provenance de Gaza et du Liban, auxquelles il souhaite une réponse plus ferme.

M. Bennett, qui avait précédemment menacé de démissionner, a dit que la balle se trouve maintenant dans le camp du premier ministre. Il s’agit de la crise la plus sérieuse à ébranler le gouvernement de coalition de M. Nétanyahou depuis sa formation en 2015.

La coalition ne contrôle quand même que 61 des 120 sièges du parlement.

La crise a éclaté la semaine dernière, quand un raid bâclé par un commando israélien a donné naissance aux combats les plus violents entre Israël et des militants de Gaza depuis la guerre de 2014.

L’intransigeant ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui réclamait une réplique beaucoup plus musclée aux volées de roquettes, a démissionné pour dénoncer la trêve qui a mis fin aux affrontements.

M. Bennett avait alors menacé de démissionner s’il n’était pas nommé ministre de la Défense, un poste que M. Nétanyahou a annoncé dimanche qu’il occuperait lui-même.

La plupart des sondages démontrent que M. Nétanyahou serait facilement réélu en cas de scrutin.