Yémen: accalmie apparente à Hodeïda

Sanaa — D’intenses efforts diplomatiques semblent avoir favorisé une accalmie dans les combats au Yémen, où la coalition sous commandement saoudien a accepté, selon Londres, le principe d’une évacuation de rebelles houthis blessés avant de possibles pourparlers de paix d’ici la fin novembre en Suède. Près de quatre ans de guerre ont plongé le Yémen dans la « pire crise humanitaire au monde » selon l’ONU, mais depuis début novembre, les regards sont surtout tournés vers la ville de Hodeïda, cible d’une offensive meurtrière. Les forces progouvernementales yéménites, appuyées par l’Arabie saoudite, tentent de chasser les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, de cette cité portuaire stratégique située sur la mer Rouge. L’ONU a appelé mardi à un cessez-le-feu à Hodeïda, le point d’entrée de plus des trois quarts des importations et de l’aide humanitaire internationale au Yémen, pays menacé par une grande famine.