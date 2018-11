Yémen: la communauté internationale hausse le ton

Hodeida — Des combats meurtriers ont fait rage lundi dans la ville portuaire de Hodeida, dans l’ouest du Yémen, alors que l’ONU et des puissances occidentales ont accentué la pression sur les belligérants pour que cessent les hostilités cessent. Sur la possibilité d’un cessez-le-feu, le porte-parole de la coalition antirebelles, le colonel saoudien Turki al-Maliki, a dit que l’opération se poursuivait. L’offensive des forces pro-gouvernementales vise notamment à « mettre plus de pression » sur les rebelles houthis, qui contrôlent Hodeida et la capitale, Sanaa, pour qu’ils viennent à la table de négociations. L’ONU a mis en garde contre les conséquences « catastrophiques » d’une éventuelle destruction du port, point d’entrée de plus de 75 % des importations et de l’aide humanitaire dans un pays menacé par la famine.