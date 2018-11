Le secrétaire général de l’ONU appelle à la fin des «violences» au Yémen

Photo: Agence France-Presse

Nations unies — Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé vendredi à la fin des « violences » au Yémen pour éviter que le pays ne tombe dans un « précipice ». La violence doit cesser « autour des infrastructures essentielles et des zones à forte population civile », a déclaré M. Guterres. Des combats meurtriers ont repris depuis jeudi à Hodeida, sur la côte ouest du Yémen, entre les rebelles houthis et les forces progouvernementales, qui ont mené des dizaines de frappes aériennes sur cette ville portuaire, selon des sources militaires. Ces rebelles sont soutenus par l’Iran et se sont emparés en 2014 et 2015 de vastes régions du pays, dont la capitale Sanaa.