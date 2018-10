Affaire Khashoggi: l’Arabie saoudite garde les mains libres au Yémen

Prague — L’Arabie saoudite a promis une enquête « complète » sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, a déclaré dimanche le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, au lendemain d’un entretien avec le chef de la diplomatie saoudienne, Adel al-Jubeir, à Bahrein. « Nous avons parlé […] du besoin de transparence et d’une enquête pleine et complète », a indiqué M. Mattis. S’exprimant plus tard dimanche, il a salué l’enquête sur le meurtre menée par la Turquie. « Il est certain que la Turquie, avec les preuves rassemblées, assurera plus qu’une analyse de ce qui se passe. Je suis certain que l’enquête inclura les preuves présentées par la Turquie jusqu’à présent », a-t-il déclaré.