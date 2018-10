Affaire Khashoggi: la Turquie demande l’extradition des suspects saoudiens

Ankara — Le parquet turc a lancé vendredi une procédure d’extradition contre 18 Saoudiens soupçonnés d’implication dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul, deux jours avant la venue en Turquie du procureur général saoudien. Le 20 octobre, les autorités saoudiennes ont annoncé qu’elles avaient interpellé 18 personnes — 15 membres d’un commando saoudien soupçonnés d’avoir tué le journaliste, ainsi que 3 employés du consulat — et que celles-ci seraient jugées. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait appelé mardi au jugement de ces suspects à Istanbul et non en Arabie saoudite, même si le crime a été commis par des Saoudiens dans l’enceinte d’un consulat saoudien.