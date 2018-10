Torture «systématique» dans les prisons de la Palestine, accuse HRW

Ramallah — Les services de sécurité palestiniens maltraitent et torturent de manière « systématique » les opposants détenus, des actes qui pourraient constituer des crimes contre l’humanité et qui sapent le discours accusateur contre Israël, a indiqué Human Rights Watch (HRW) mardi. L’Autorité palekstinienne et son rival islamiste du Hamas recourent l’une comme l’autre de façon « routinière » aux menaces, aux arrestations arbitraires et aux violences contre les prisonniers, note l’influente ONG américaine dans un rapport dévoilé mardi. L’Autorité palestinienne a rejeté auprès de l’AFP les accusations de HRW. Le Hamas a proposé de recevoir l’ONG à Gaza, mais Israël ne lui a pas permis d’entrer dans l’enclave, selon HRW.