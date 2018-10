Afghanistan: les élections se poursuivent, de même que les violences

Kaboul — En raison du chaos vécu samedi lors de la première journée des élections parlementaires en Afghanistan, le scrutin s’est poursuivi dimanche. Plus de trois millions d’électeurs ont pu voter samedi sur les 8,8 millions qui sont inscrits. Les résultats seront annoncés le mois prochain. Comme ce fut le cas samedi, des violences ont entaché les élections dimanche. Samedi, plus de 200 attaques ont été perpétrées à travers le pays, tuant au moins 36 personnes. Les Afghans tentent de réformer le Parlement, en remplaçant les seigneurs de guerre et l’élite politique corrompue par une nouvelle génération de politiciens plus jeunes et plus instruits.