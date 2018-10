L’émissaire de l’ONU pour la Syrie quittera ses fonctions

New York — L’émissaire de l’ONU pour la Syrie Staffan de Mistura a annoncé mercredi au Conseil de sécurité qu’il quittera fin novembre ses fonctions « pour raisons personnelles », après « quatre ans et quatre mois » à la tête de la mission. Cela faisait plusieurs mois que ce diplomate italo-suédois polyglotte et chevronné avait indiqué vouloir quitter ses fonctions au secrétaire général de l’ONU. Depuis le début du conflit en 2011, deux autres émissaires ont déjà jeté l’éponge devant l’impossibilité de la tâche. La semaine prochaine, Staffan de Mistura se rendra pour une dernière fois à Damas, à l’invitation des autorités syriennes, pour tenter de débloquer la question de la création d’un comité chargé d’élaborer une nouvelle constitution.