Yémen: l’ONU craint une aggravation de la crise alimentaire

Photo: Mohammed Huwais Agence France-Presse

Genève — Quelque 12 millions de Yéménites pourraient se trouver au bord de la famine au cours des prochains mois, contre plus de 8 millions actuellement, si la situation économique et sécuritaire ne s’améliore pas, a alerté mardi l’ONU. « Le Yémen fait face à la plus grande crise alimentaire mondiale du moment, avec plus de 18 millions de personnes qui ne savent pas d’où va venir leur prochain repas. Plus de 8 millions d’entre eux sont considérés [comme étant] à la limite de la famine », a déclaré un porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM), Hervé Verhoosel. Or, a-t-il dit dans un point de presse, le conflit au Yémen continue de s’intensifier et « le coût de la nourriture a augmenté de 33 % en un an ». Depuis mars 2015, date du début de l’intervention de la coalition menée par Riyad, le conflit au Yémen a fait près de 10 000 morts selon l’ONU.