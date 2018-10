L’Arabie saoudite, acteur-clé du Moyen-Orient

Le royaume saoudien, acteur-clé au Moyen-Orient et puissance sunnite rivale de l’Iran chiite, est le premier exportateur mondial de pétrole et un allié des États-Unis.

Le premier exportateur mondial de pétrole brut

L’Arabie saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole et la première économie du monde arabe. Le pays dispose des deuxièmes réserves mondiales de brut (estimées à plus de 260 milliards de barils), derrière le Venezuela.

Mais, confronté à des difficultés économiques, le pays a dû fortement réduire ses dépenses publiques depuis l’effondrement des cours du pétrole en 2014.

Pour diversifier son économie, trop dépendante de l’or noir, le pays a approuvé en 2016 un vaste plan de réformes, appelé « Vision 2030 », dont le tourisme constitue un élément central. Ce plan prévoit également l’introduction en Bourse d’une partie du géant pétrolier Saudi Aramco.

Le 9 octobre, le Fonds monétaire international (FMI) a relevé les prévisions de croissance pour l’Arabie saoudite du fait d’une production pétrolière accrue.

L’économie, qui s’est contractée de 0,9 % l’an dernier, devrait croître de 2,2 % en 2018, et de 2,4 % l’an prochain.

Le lieu de naissance de l’islam

Ce pays désertique, qui a vu naître l’islam en 622, abrite les deux principaux lieux saints musulmans, La Mecque et Médine. Chaque année, plus de deux millions de musulmans du monde entier s’y rendent en pèlerinage (hadj).

Le pays se pose comme le défenseur du sunnisme, la principale branche de l’islam. La pratique de toute autre religion est officiellement interdite. La minorité chiite (environ 10 %) se concentre dans la province orientale du royaume.

La charia comme loi fondamentale

L’Arabie saoudite est une monarchie héréditaire où les partis politiques sont bannis. Elle est dotée depuis 1992 d’une Loi fondamentale assimilée à une Constitution, reposant sur la charia (loi islamique), et d’un Conseil consultatif (Majlis al-Choura) comprenant des femmes depuis 2013.

Le pays applique la peine capitale dans des affaires de terrorisme, de meurtre, de viol, de vol à main armée et de trafic de drogue. Il compte l’un des taux d’exécutions les plus élevés au monde.

En 2017, le prince héritier Mohammed ben Salmane a promis une Arabie « modérée » et « tolérante », en rupture avec l’image d’un pays considéré comme l’exportateur du wahhabisme, une version rigoriste de l’islam ayant nourri nombre de djihadistes.

Le royaume a lancé depuis des réformes économiques et sociales en autorisant notamment les femmes à conduire ainsi que l’ouverture de salles de cinéma. Mais il reste l’un des pays les plus restrictifs au monde pour les femmes.

Le grand rival de l’Iran chiite

Depuis des décennies, le royaume saoudien sunnite et l’Iran chiite se disputent la suprématie régionale, s’opposant dans toutes les crises.

Lors de la guerre entre l’Irak et l’Iran (1980-1988), Riyad soutient financièrement le régime irakien de Saddam Hussein.

À partir de 2012, Téhéran et Riyad s’opposent sur le conflit syrien. L’Iran, aidé du mouvement chiite libanais Hezbollah, est le principal soutien régional du régime de Bachar al-Assad auquel il fournit une aide militaire et financière. L’Arabie est, elle, opposée au président syrien et appuie des groupes rebelles.

Au Yémen, Riyad conduit depuis mars 2015 une coalition arabe sunnite pour combattre les rebelles houthis, accusés d’être soutenus par l’Iran.

En janvier 2016, Riyad rompt ses relations avec Téhéran après le saccage de son ambassade lors de protestations contre l’exécution d’un opposant et dignitaire chiite.

En juin 2017, l’Arabie saoudite et plusieurs de ses alliés rompent leurs relations avec le Qatar et lui imposent un embargo terrestre, maritime et aérien, lui reprochant notamment ses liens avec l’Iran.

Un allié de longue date de Washington

L’Arabie saoudite est un allié de longue date des États-Unis, qui entretiennent avec ce pays des rapports basés sur la sécurité et le pétrole.

Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump s’est résolument rangé du côté de l’Arabie saoudite. C’est dans ce pays, où il a été reçu avec faste en mai pour son premier déplacement présidentiel à l’étranger, qu’il a appelé à « isoler » l’Iran pour contrecarrer son influence.