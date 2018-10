Israël maintient l’interdiction d’entrer à une Américaine bloquée depuis 10 jours

Photo: Jack Guez Agence France-Presse

Tel-Aviv — Un tribunal israélien a confirmé vendredi l’interdiction d’entrée en Israël d’une étudiante américaine bloquée à l’aéroport de Tel-Aviv depuis 10 jours pour son soutien supposé au mouvement pro-palestinien de boycottage d’Israël. Lara Alqasem, 22 ans, est l’un des cas les plus médiatisés de refus d’accès au territoire israélien en vertu d’une loi controversée adoptée en 2017 qui permet d’interdire l’entrée aux partisans du mouvement BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions) appelant au boycottage économique, culturel ou scientifique d’Israël. « Tout État qui se respecte défend ses intérêts et ceux de ses citoyens, et a le droit de combattre les actions de boycottage contre ses ventes à l’étranger et sa culture, ainsi que les atteintes à son image », a tranché le tribunal.