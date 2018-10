Église indépendante d'Ukraine: un «schisme», selon l’Église russe

Moscou — L’Église orthodoxe russe a dénoncé jeudi une « catastrophe » et un « schisme » après la décision historique du Patriarcat de Constantinople de reconnaître en Ukraine une Église indépendante de la tutelle religieuse de Moscou. « Le Patriarcat de Constantinople a pris aujourd’hui une décision catastrophique […]. On peut qualifier ce qu’il s’est passé aujourd’hui de légalisation d’un schisme », a déclaré le porte-parole du Patriarche russe Kirill, Alexandre Volkov. Les orthodoxes en Ukraine sont divisés : une partie appartient à l’Église rattachée au Patriarcat de Moscou et une autre partie est fidèle au Patriarcat de Kiev, autoproclamé après l’indépendance du pays en 1992, et qui n’était jusqu’à présent reconnu par aucune Église orthodoxe dans le monde.