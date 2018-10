Turquie: Erdogan espère relancer la relation avec Washington

Photo: Adem Altan Agence France-Presse

Ankara — Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a émis lundi l’espoir que les relations avec les États-Unis puissent être relancées en dépit de tensions entre les deux pays au sujet d’un pasteur américain jugé en Turquie. « Grâce à Dieu, nous espérons résoudre les problèmes avec les États-Unis le plus rapidement possible et développer de nouveau nos relations dans les domaines politique et économique », a déclaré M. Erdogan lors d’un discours au Parlement. La détention puis le placement en résidence surveillée en Turquie du pasteur Andrew Brunson, ont provoqué une grave crise diplomatique entre la Turquie et les États-Unis. Washington a imposé cet été une série de sanctions contre la Turquie. Ces sanctions ont provoqué l’effondrement de la livre turque en août.