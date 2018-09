Au Liban, une presse décimée

Beyrouth — Le groupe de presse libanais Dar Assayad a annoncé vendredi sa fermeture par la voix de son quotidien Al-Anwar, dernière disparition en date dans le paysage médiatique libanais déjà sinistré. Fondé en 1943 par l’écrivain Saïd Freiha, ce groupe de presse possède neuf publications, dont le quotidien politique Al-Anwar et l’hebdomadaire Al-Chabaka, un des magazines les plus réputés du pays, couvrant la vie artistique et sociale libanaise et celle des autres pays arabes. Cette cessation d’activité n’est que la dernière d’une longue série de fermetures de quotidiens et de périodiques au cours des dernières années, sur fond de marasme économique. En juin, le prestigieux quotidien panarabe Al-Hayat, fondé en 1946, avait fermé son bureau à Beyrouth. Il avait été précédé fin 2016 par le quotidien As-Safir, lancé en 1974 et qui avait accueilli dans ses colonnes les plus grands intellectuels arabes.