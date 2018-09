Yémen: un million d’enfants menacés de famine

Londres — Un million d’enfants supplémentaires risquent de plonger dans la famine au Yémen en raison d’une envolée des prix depuis le lancement d’une offensive des forces progouvernementales dans le port de Hodeida, a prévenu mercredi l’ONG Save the Children. Cela porterait à 5,2 millions le nombre d’enfants menacés de famine dans ce pays ravagé par la guerre. « Toute perturbation des approvisionnements en nourriture et carburant passant par Hodeida pourrait causer une famine d’ampleur sans précédent », a dénoncé l’organisation dans un rapport. Hodeida est le principal point d’entrée des importations et de l’aide humanitaire internationale au Yémen, où trois personnes sur quatre ont besoin d’aide, selon l’ONU.