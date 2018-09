Russie: un membre des Pussy Riot hospitalisé dans un état grave

Moscou — Un membre des Pussy Riot qui avait envahi la pelouse pendant la finale du Mondial 2018 a été hospitalisé dans un état grave à Moscou, a annoncé jeudi un autre membre de ce groupe russe contestataire, disant ne pas exclure un empoisonnement. Selon Veronika Nikoulchina, Piotr Verzilov a commencé à se sentir mal mardi soir, quelques heures après un procès auquel elle comparaissait pour désobéissance envers un policier et auquel il s’était déplacé pour la soutenir. « Dans la soirée, il a commencé à se sentir mal. Sa vue s’est obscurcie. On a mis ça sur le compte de la fatigue, mais c’est devenu pire ensuite, il ne pouvait plus parler », a déclaré Veronika Nikoulchina à la radio Echo Moskvy. « Je n’exclus pas la possibilité qu’il y ait eu une intervention extérieure », a-t-elle ajouté, précisant qu’il fallait attendre les résultats des examens médicaux.