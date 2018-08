L’Iran va réhabiliter l’industrie militaire syrienne

Damas — L’Iran va aider le régime syrien de Bachar al-Assad à réhabiliter son industrie militaire mise à rude épreuve par plus de sept ans de guerre, a déclaré lundi le ministre iranien de la Défense, Amir Hatami, en annonçant un accord en ce sens. Principal allié régional du pouvoir à Damas, l’Iran fournit un soutien politique, financier et militaire de premier plan aux forces pro-régime dans la guerre qui a ravagé les infrastructures de Syrie et fait plus de 350 000 morts depuis 2011. « La Syrie sort progressivement d’une période de crise pour entrer dans une phase de reconstruction », a dit M. Hatami, cité par l’agence iranienne Tasnim.