Un général canadien à la tête de la mission de l’OTAN en Irak

Ottawa — Le major-général québécois Dany Fortin va diriger la mission de l’OTAN de formation et de soutien des forces irakiennes à partir de l’automne, a annoncé mercredi le ministère canadien de la Défense. Il dirigeait jusqu’à présent la 1re Division interarmées du Canada, basée à Kingston en Ontario, et qui a le mandat de se déployer en premier à l’étranger lors de missions militaires, humanitaires ou encore pour évacuer des civils pris entre deux feux. L’OTAN va mener cet automne une mission en Irak devant apporter conseils et formation au ministère irakien de la Défense pour ce qui a trait à la lutte contre les bombes artisanales, la coopération avec les civils, la maintenance de véhicules blindés et la médecine militaire. Cette mission doit compter 580 soldats de l’Alliance atlantique, dont 250 militaires et trois hélicoptères canadiens.