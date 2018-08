Gaza: Israël ferme son principal point de passage

Photo: Mahmud Hams Agence France-Presse

Jérusalem — Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé, dimanche, la fermeture du point de passage d’Erez en réaction aux plus récents actes de violence survenus à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Il s’agit du principal point de passage pour les personnes entre l’État hébreu et l’enclave palestinienne. Deux Palestiniens ont été tués et 60 autres blessés durant des manifestations vendredi alors que les efforts de l’Égypte pour amener les deux partis à conclure un cessez-le-feu se poursuivent. Les manifestants ont lancé des roches et des bombes incendiaires aux troupes israéliennes. Les représentants du Hamas ont récemment discuté avec les autorités égyptiennes au Caire afin de régler les détails d’une possible trêve avec Israël.