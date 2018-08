Le bilan s’alourdit au Yémen

Sanaa — Plus de cinquante personnes, dont quarante enfants, ont péri la semaine dernière au Yémen dans une frappe attribuée à la coalition sous commandement saoudien, a indiqué mardi la Croix-Rouge, un bilan qui rappelle le lourd tribut payé par les civils dans le conflit. Le 9 août, un raid aérien a frappé un bus qui transportait des enfants sur un marché très fréquenté de Dahyan, dans la province septentrionale de Saada, fief des rebelles. Ce carnage a suscité une vague de réprobation internationale et des appels à l’ouverture d’une enquête. Mardi, le CICR a donné un nouveau bilan de la tragédie, dans un communiqué publié à Sanaa : 51 morts, dont 40 enfants, et 79 blessés, dont 56 enfants.