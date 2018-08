Visite «secrète» de Nétanyahou en Égypte

Jérusalem — Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a effectué le 22 mai une visite exceptionnelle et « secrète » en Égypte, où il a discuté avec le président, Abdel Fattah al-Sissi. L’entretien s’est déroulé au moment où la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste du Hamas, connaissait une poussée de violences. Selon des sources américaines, les conversations entre le premier ministre israélien et le président égyptien ont porté sur la possibilité de conclure une trêve à long terme dans la bande de Gaza, un possible retour de l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas pour gérer cette enclave, l’allégement du blocus israélien et la réhabilitation des infrastructures dévastées par trois guerres depuis 2008.