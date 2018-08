Yémen: au moins 29 enfants tués dans un raid aérien contre un bus

La coalition sous commandement saoudien intervenant militairement au Yémen a admis avoir lancé jeudi une attaque dans le nord du pays, parlant d’acte de guerre « légitime », la Croix-Rouge déplorant elle des dizaines de morts et de blessés, dont des enfants.

Un hôpital soutenu par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) « a reçu les corps de 29 enfants âgés de moins de 15 ans et 48 blessés, dont 30 enfants », a indiqué l’organisation internationale sur Twitter.

New figures from the ICRC-supported hospital in Sa'ada, #Yemen. Our medical team has received:



- the bodies of 29 children, all under 15 years old.

- 48 injured people, among them 30 children.