Iran: un responsable de la Banque centrale arrêté

Téhéran — Le vice-gouverneur de la Banque centrale d’Iran Ahmad Araghchi et quatre cambistes ont été arrêtés, tous accusés de spéculation. Ces arrestations surviennent avant la réimposition des sanctions américaines, conséquence du retrait unilatéral de Washington de l’accord international sur le nucléaire iranien. Samedi, un haut responsable religieux, le grand ayatollah Hossein Nouri-Hamedani, a demandé à ce que « les grands corrompus économiques » soient renvoyés devant les tribunaux. Ahmad Araghchi, est le neveu du vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi On lui reproche également sa mauvaise gestion de la crise monétaire en cours. Le rial iranien a perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport au dollar depuis avril.