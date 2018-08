Le Yémen menacé par une nouvelle «vague majeure» de choléra

Genève — Le Yémen risque d’être touché par une nouvelle « vague majeure » de cas de choléra, a annoncé vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a appelé à une trêve des combats de trois jours pour permettre la vaccination. Cet avertissement survient au lendemain d’un raid aérien meurtrier visant le plus grand hôpital du Yémen dans le port stratégique de Hodeïda, contrôlé par les rebelles houthis, alors que le personnel de l’OMS préparait la campagne de vaccination. Le Yémen, décrit par l’ONU comme le théâtre de la pire crise humanitaire au monde, a enregistré plus d’un million de cas suspects de choléra — dont 2200 de décès — depuis l’éclatement du conflit entre les rebelles houthis soutenus par l’Iran et les forces gouvernementales soutenues par une coalition sous commandement saoudien.