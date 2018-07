Syrie: une série d’attaques meurtrières du groupe EI

Beyrouth — Plus de 220 personnes ont péri mercredi dans une série d’attaques revendiquées par le groupe armé État islamique (EI) dans le sud de la Syrie, l’un des bilans les plus lourds depuis le début de la guerre en 2011. Il s’agit en outre des premières attaques de cette ampleur menées par le groupe EI depuis des mois dans le pays, où l’organisation djihadiste a essuyé de nombreux revers ces derniers mois. L’assaut contre plusieurs villages et des attentats ont eu lieu dans la province de Soueida, contrôlée totalement par le régime. Les combattants djihadistes sont présents dans une zone désertique au nord-est de cette région. Après avoir occupé en 2014 de vastes pans de la Syrie, le groupe EI contrôle désormais moins de 3 % du territoire.