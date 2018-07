Israël dit avoir abattu un avion syrien

Jérusalem — Israël a annoncé mardi avoir abattu un avion de chasse syrien qui avait pénétré dans l’espace aérien qu’il contrôle sur le plateau du Golan, une version démentie par Damas, qui a affirmé que l’appareil menait des opérations antidjihadistes dans le Sud syrien. Israël est sur le qui-vive depuis le lancement le 19 juin par le régime de Bachar al-Assad et ses alliés d’une offensive pour reprendre les zones rebelles dans les provinces syriennes de Deraa et de Qouneitra, à proximité immédiate de la partie du Golan occupée et annexée par l’État hébreu. Les forces du régime encerclent désormais un secteur tenu par le groupe État islamique à proximité du Golan et de la zone tampon démilitarisée qui le traverse du nord au sud, créée par un accord en 1974.